Les Etats-Unis prêts à entrer en guerre contre la Chine pour défendre Taïwan, Pékin averti Biden

Alors que le président américain a juré de défendre Taïwan, la Chine a réagi indiquant que les Etats-Unis devraient respecter le principe d’une seule Chine et qu’aucune ingérence dans les affaires intérieures du pays ne sera tolérée.

Lors d’un événement jeudi soir, le président américain Joe Biden, a assuré que son pays était « engagés » à défendre Taïwan contre la Chine, marquant une rupture avec la politique « d’ambiguïté stratégique » de plusieurs décennies dans la politique américaine sur la question très épineuse de Taïwan.

Biden a répondu à un étudiant demandant si les États-Unis pouvaient suivre militairement les Chinois et s’il promettait de protéger Taïwan. « Oui et oui », a répondu le président, ajoutant que « nous sommes militairement, la Chine, la Russie et le reste du monde le savent, nous avons l’armée la plus puissante de l’histoire du monde. Ne vous inquiétez pas de savoir si elle sera plus puissante ».

Cette déclaration du président américain a fait réagir la Chine qui a aussitôt répliqué. S’exprimant lors d’une conférence de presse régulière vendredi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a insisté sur le fait que Pékin ne ferait aucun compromis sur ses intérêts fondamentaux.

« Taiwan est une partie inaliénable du territoire chinois, et la question de Taiwan est purement une affaire intérieure de la Chine, et aucune ingérence extérieure n’est autorisée », a déclaré le porte-parole à la presse, insistant sur le fait que personne ne devrait sous-estimer la détermination du peuple chinois à défendre la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale.

Il a appelé les États-Unis à respecter strictement le principe d’une seule Chine et les accords diplomatiques conclus entre Washington et Pékin. Le porte-parole a déclaré que Washington devrait faire attention à ne pas envoyer le mauvais signal en ce qui concerne l’indépendance de Taïwan, menaçant d’une aggravation des relations sino-américaines.