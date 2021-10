« Les congolais sont des racistes », Debordo appelle au boycott du concert de Fally Ipupa

« Fally, on se connaît, tu es mon pote. Mais, cette fois-ci, on va te boycotter », a déclaré Debordo Leekunfa dans une vidéo sur sa page Facebook. Dans le cadre de sa tournée Tokooos II, Fally Ipupa devrait être en concert à Abidjan les 25 et 26 décembre.

C’est une guerre déclarée entre artistes ivoiriens et leurs collègues congolais, selon Debordo Leekunfa, le chanteur et auteur-compositeur-interprète ivoirien. Selon l’artiste ivoirien du coupé-décalé qui agite les réseaux sociaux depuis quelques jours, Fally Ipupa Nsimba qui doit être en concert en Côte d’ivoire, décenbre procahin, doit être boycotté.

» Fally, sans te mentir, on doit te boycotter. On doit confirmer notre solidarité, on doit confirmer notre « ivoirité ». Tu chante peut être bien, mais c’est toujours les mêmes rythmiques, c’est toujours les mêmes choses. Et en plus, on n’est pas apprécié au Congo. » a déclaré le très controversé chanteur ivoirien. Dans sa vidéo, Debordo Leekunfa fait allusion à un supposé boycott du rappeur franco-ivoirien Vegedream en RDC. Pour lui, le public ivoirien accueille les artistes congolais, mais la réciprocité n’est pas observée.

« Il me semble que, le congolais pense que l’artiste ivoirien est minime. On n’aimerais te dire qu’on ne sera pas là, à ton concert. Tu [ Fally Ipupa, ndlr] a l’impression que tout le monde me néglige, mais tu vas voir ce qui va se passer. On va te boycotter », a déclaré Debordo Leekunfa. La stratégie de l’artiste ivoirien pour régler ses comptes avec les congolais est d’organiser un concert gratuit, au même moment que ceux de Fally Ipupa qui doit être en concert à Abidjan les 25 et 26 décembre 2021.

Il appelle tous les ivoiriens à se préparer pour la solidarité. « Tous derrière Debordo. Un pour tous, tous pour un », a-t-il déclaré. « Moi, je dis que le congolais est raciste. Le congolais est raciste. Il n’aime pas son frère noir, il n’aime pas son prochain. Le seul peuple qui nous soutient, c’est le Cameroun, le Bénin, le Gabon, les maliens, les burkinabè, les guinéens, les sénégalais, les togolais, même les nigériens. »

Entre le 26 décembre 2020 et le 2 janvier 2021, Fally Ipupa avait tenu plusieurs concerts en Côte d’Ivoire. Ces concerts auraient généré plus de 250 millions Frs CFA pour l’artiste. Les tickets pour les spectacles de l’interprète de « Travelling love » étaient à 100. 000 Frs CFA. Nombreux observateurs sont montés au créneau pour exprimer leur indignation face à ce prix jugé trop élevé. Cependant, force est de constater que les tickets se sont arrachés comme de petits pains.

Est-ce la cause de cette sortie de Debordo Leekunfa qui ne voit pas d’un bon œil l’arrivée du congolais sur on territoire ? Pour le moment, Fally Ipupa n’a pas encore réagi à cette sortie de Debordo Leekunfa.