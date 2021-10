Légalisation de l’avortement au Bénin: le député Aké Natondé ne démord pas

Le député Aké Natondé, qui avait annoncé son opposition à la loi relative à la santé sexuelle et à la reproduction, légalisant l’avortement au Bénin, reste droit dans ses bottes. « La vie est trop belle pour être gâchée », a déclaré l’élu parlementaire de la 24è circonscription électorale.

21 octobre 2021, le Parlement a adopté la loi N° 2021-12 relative à la modification de la loi N° 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction, légalisant l’avortement au Bénin. Une modification à laquelle le député Aké Natondé a montré son opposition en déclarant n’avoir pas participé au vote.

Mais, malgré les explications de 4 ministres du gouvernement sur cette loi, l’élu parlementaire de la 24è circonscription électorale reste convaincu sur sa position. Il est revenu à la charge ce mercredi 17 octobre, avec quelques conseils à ses compatriotes béninois.

« Ne comptez pas sur l’IVG [ Interruption volontaire de grossesse, ndlr] pour vous adonner à des relations sexuelles non protégées. Le VIH Sida et les autres maladies sexuellement transmissibles (MST) sont aux aguets. » a déclaré le député Aké Natondé sur sa page Facebook. Et de continuer « si quelqu’un n’est pas prêt pour assumer une grossesse qu’il se protège ou s’abstienne. »

Le député va plus loin en comparant les taux de prévalence au VIH Sida de deux pays africains. « L’Afrique du Sud a adopté l’IVG et son taux de prévalence au VIH Sida est de 18,90%, le Sénégal l’a interdite et se trouve à 0,40% de taux de prévalence à la même maladie. Y a-t-il une corrélation? Seul l’avenir nous le dira. D’ici à là prudence car la vie est trop belle pour être gâchée. »