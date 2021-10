Le Togo se dote d’un Centre d’informations de Police

Le gouvernement togolais a décidé en Conseil des ministres de ce mardi, de la création d’un centre d’information de la police. Cette décision entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme régional SIPAO.

Au Togo, toutes les informations policières seront désormais regroupées et gérées par une seule entité, le Centre d’informations de police du Togo (CIPT). Le gouvernement réuni ce mardi en conseil des ministres, a acté à travers un projet de décret, la création de ce centre.

Le texte, qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme régional SIPAO, crée par la même occasion un Fichier central national des données policières de la République Togolaise (FCNDP). Le nouveau centre aura entre autres pour attributions, d’assurer la gestion et le traitement de ce fichier commun aux services de la justice, police, gendarmerie nationale, des eaux et forêts et des douanes. Le tout, en tenant compte de la Loi sur la protection des données à caractère personnel adoptée en 2019.

Avec cette nouvelle entité, le Togo pourra désormais mutualiser ses ressources avec les autres Etats membres de la Cedeao signataires du SIPAO, pour lutter efficacement contre la criminalité transnationale. Du reste, la création du CIPT se veut une nouvelle étape de la vision de l’exécutif de digitaliser les processus et services publics.