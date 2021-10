Le Togo ouvrira une ambassade en Arabie Saoudite

Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, a annoncé mercredi, lors de sa visite en Arabie Saoudite, que le Togo va bientôt ouvrir une ambassade dans le Royaume.

Alors qu’il ne dispose jusque-là que d’un consulat général à Djeddah, le Togo va renforcer sa présence diplomatique en Arabie Saoudite. Le pays prévoit en effet d’ouvrir une ambassade à Riyad, la capitale saoudienne, a annoncé mercredi Robert Dussey au dernier jour de sa visite officielle dans le Royaume.

Accords bilatéraux en vue

Le rapprochement entre Lomé et Riyad devrait davantage être matérialisé au cours des prochains mois, à travers la signature de plusieurs accords. Il s’agit notamment d’un mémorandum d’entente entre les chambres de commerce des deux pays, d’un accord de promotion et de protection réciproque des investissements, et d’un accord de coopération technique, économique et commerciale.

Des signatures qui, selon le ministre des affaires étrangères, permettront “d’adapter la coopération entre les deux Etats à l’évolution du contexte mondial ainsi qu’aux priorités et aux options stratégiques de chacun des deux pays sur le plan économique”. Un autre partenariat, portant cette fois sur un appui saoudien à la lutte du Togo contre le terrorisme devrait également être formalisé. L’idée de cette entente a été évoquée, à l’issue d’une séance de travail avec le Centre international de lutte contre l’idéologie extrémiste, auquel a pris part Dussey.

Cette initiative, qui aura pour corollaire la transformation du consulat en bureau, contribuera “à resserrer les liens d’amitié et de fraternité qui lient les deux pays”, selon le chef de la diplomatie saoudienne, Son Altesse le Prince Faisal Bin Farhan qui a salué cette décision. En rappel, l’Arabie Saoudite dispose d’une ambassade pour le Togo, basée au Ghana.