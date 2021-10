Le Togo et l’Union Européenne affermissent leur partenariat

Après avoir ouvert ses portes à l’exportation du miel togolais, l’Union Européenne a décidé de renforcer davantage son partenariat avec le Togo qui est devenu le premier exportateur mondial de soja bio vers l’UE.

Le Togo et l’Union Européenne ont tenu lundi, à Lomé, la 22ème session du dialogue politique annuel. Les travaux, co-présidés par le ministre des affaires étrangères, Robert Dussey et le chef de la délégation européenne Joaquin Tasso Villalonga, ont permis aux deux parties de réaffirmer un peu plus leur coopération sur les sujets d’intérêt commun (politique, économique et social) et les priorités du partenariat.

Ainsi, au cours de cette traditionnelle rencontre d’échanges, à laquelle ont participé plusieurs membres du gouvernement et du corps diplomatique, le chef de la représentation européenne a rappelé la vision de l’UE au Togo, qui est celle d’aligner ses actions sur les priorités gouvernementales. Elle a de nouveau salué le Togo pour ses efforts dans la gestion de la crise Covid, mais surtout dans l’évolution de sa campagne de vaccination.

Sur la question de l’égalité des genres, la délégation européenne a félicité le Togo pour ses nombreuses avancées opérées sur la question, notamment la reconnaissance de la quasi-totalité des droits aux femmes, et les politiques mises en place afin de propulser les femmes aux devants de la scène. La partie européenne s’est engagée d’ailleurs à renforcer son assistance dans ce sens.

Nous avons eu la 22ème session du dialogue UE-Togo ce jour. Je remercie tous les Ministres et Ambassadeurs européens qui ont pris part à cette session. Le Togo est un partenaire fiable et stratégique sur lequel l'Union Européenne peut compter.

D’autres sujets relatifs à la gouvernance économique et la préparation du prochain sommet entre l’Union Européenne et l’Union Africaine, au processus de décentralisation amorcé par le Togo, ou encore à la situation sécuritaire au Sahel et dans le Golfe de Guinée, ont été passés en revue. « Le Togo est un partenaire fiable et stratégique sur lequel l’Union Européenne peut compter”, a déclaré Robert Dussey.