Le rappeur Einar est mort criblé de balles lors d’une fusillade dans la capitale suédoise

Le rappeur de 19 ans, suédois Einar, a été tué par balle à Stockholm, lors d’une fusillade, ont rapporté vendredi les médias suédois.

Le Premier ministre suédois Stefan Lofven, a commenté vendredi, la mort du jeune rappeur suédois Einar, et a indiqué que « c’est une jeune vie qui a été perdue, et je comprends qu’il comptait beaucoup pour de nombreux jeunes. C’est tragique qu’une autre vie ait été perdue », rapporte l’agence de presse suédoise TT.

Le jeune artiste a été abattu jeudi soir à plusieurs reprises devant un immeuble d’un quartier résidentiel. Selon la police citée par les médias locaux, la fusillade qui pourrait être un règlement de compte entre gangs, a eu lieu peu avant 23h00, heure locale (21h00 UTC) à Hammarby Sjostad dans le sud de Stockholm, la capitale du pays. Les secouristes ont administré les premiers soins avant sa mort sur les lieux, a indiqué la police.

« Nous travaillons activement pour comprendre pourquoi cela s’est produit et qui peut être derrière cela », a déclaré la porte-parole de la police de Stockholm, Towe Hagg, à l’agence de presse AFP. Bien que le motif de la fusillade reste flou, le journal suédois Aftonbladet a rapporté qu’Einar avait récemment reçu de multiples menaces. La police serait à la recherche d’au moins deux suspects de la fusillade.

Ces dernières années, la Suède a connu une augmentation des fusillades, de la violence liée aux gangs et du crime organisé. L’année dernière, Einar a été kidnappé et battu par des rappeurs rivaux liés à un gang criminel de Stockholm. Un tribunal suédois a condamné en juillet un autre rappeur Yasin, à 10 mois de prison pour complot en vue d’enlever Einar.

Yasin a été détenu dans le cadre d’une affaire de réseau criminel plus large, dans laquelle 27 personnes ont été reconnues coupables de crimes, notamment de meurtre et de vol. À l’époque, SVT a rapporté que le chef du réseau criminel avait orchestré le complot d’enlèvement et que Yasin était l’appât.