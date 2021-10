Le prix Nobel de la paix 2021 décerné à deux journalistes russe et philippin

Les journalistes Maria Ressa des Philippines et Dmitry Muratov de Russie, se sont vus décerner, vendredi, le prestigieux prix Nobel de la paix 2021 à propos de leur combat pour la liberté d’expression.

Le Comité Nobel a décerné, vendredi, le prix Nobel de la paix 2021 a deux journalistes de deux pays différents. Les lauréats, Maria Ressa des Philippines et Dmitry Muratov de Russie, ont été annoncés par Berit Reiss-Andersen, président du Comité Nobel norvégien. « Un journalisme libre, indépendant et basé sur des faits, sert à protéger contre les abus de pouvoir, les mensonges et la propagande de guerre », a déclaré Reiss-Andersen lors de la remise de la distinction.

« Sans liberté d’expression et liberté de la presse, il sera difficile de réussir à promouvoir la fraternité entre les nations, le désarmement et un meilleur ordre mondial pour réussir à notre époque », a-t-il indiqué. La Philippine Ressa a cofondé, en 2012, Rappler, un site d’information qui a concentré « une attention critique sur la campagne antidrogue controversée et meurtrière du régime (du président Rodrigo) Duterte », a déclaré le comité Nobel.

Maria Ressa et Rappler « ont également documenté comment les médias sociaux sont utilisés pour diffuser de fausses nouvelles, harceler les opposants et manipuler le discours public ». Muratov, quant à lui, a été l’un des fondateurs du journal russe indépendant, Novaya Gazeta, en 1993. « Novaya Gazeta est aujourd’hui le journal le plus indépendant de Russie, avec une attitude fondamentalement critique envers le pouvoir », a déclaré le comité Nobel.

« Le journalisme factuel et l’intégrité professionnelle du journal en ont fait une importante source d’informations sur les aspects condamnables de la société russe rarement mentionnés par les autres médias », a-t-il ajouté.