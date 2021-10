Le président turc se rendra au Togo et dans deux autres pays africains

Le président de la Turquie se rendra dimanche, en Afrique dans le cadre d’une tournée qui le mènera dans trois pays du continent noir.

Selon des sources diplomatiques, Recep Tayyip Erdogan se rendra au Togo, en Angola et au Nigéria dans le cadre d’une tournée diplomatique de quatre jours sur le sol africain. Cette tournée intervient alors que la Turquie doit accueillir deux événements importants à Istanbul : un 3e Sommet de l’économie et des affaires Turquie-Afrique de deux jours le 21 octobre et un 3e Sommet de partenariat Turquie-Afrique de deux jours le 17 décembre.

Les relations entre la Turquie et l’Afrique se sont nettement renforcées ces dernières années, dans presque tous les secteurs. Selon l’agence de presse turque Anadolu, la politique africaine de la Turquie, qui englobe les sphères politique, humanitaire, économique et culturelle, fait partie de sa politique étrangère multidimensionnelle. La même source soutient qu’Ankara entend développer les relations bilatérales sur la base d’un partenariat égal et d’avantages mutuels.

Selon les chiffres, le commerce de la Turquie avec l’Afrique s’élevait à 5,4 milliards de dollars à la fin de 2003, et est passé à 25,3 milliards de dollars en 2020, malgré la pandémie de coronavirus. Selon des sources, Erdogan devrait rencontrer son homologue angolais Joao Lourencho et assister à un forum avec des hommes d’affaires des deux pays.

Des sources ont déclaré qu’Erdogan rencontrera également le président nigérian Muhammadu Buhari et participera au Forum des affaires Turquie-Nigeria lors de sa deuxième visite dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. Le Nigeria est le premier partenaire commercial de la Turquie en Afrique subsaharienne avec un volume d’échanges de 754 millions de dollars en 2020, qui devrait atteindre plus d’un milliard de dollars.

Le Togo sera la dernière étape du président Erdogan, où il discutera des moyens d’améliorer les relations bilatérales et l’expansion du commerce bilatéral, qui s’élevait à 150 millions de dollars en 2020.