Le Premier ministre israélien rencontrera Vladimir Poutine au sujet de l’Iran et la Syrie

Le Premier ministre Naftali Bennett se rendra en Russie la semaine prochaine pour une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, a annoncé mardi son bureau.

La rencontre entre Naftali Bennett et Vladimir Poutine se tiendra à Sotchi sur invitation du locataire du Kremlin, selon le bureau de Bennett. « Les deux discuteront d’une série de questions diplomatiques, sécuritaires et économiques impliquant les deux pays, ainsi que de questions régionales importantes, principalement le programme nucléaire iranien », a déclaré le bureau du Premier ministre.

Cette rencontre sera la toute première entre Naftali Bennett et Poutine depuis l’entrée en fonction du Premier ministre israélien. Les deux dirigeants se sont exprimés jeudi dernier, lorsque Bennett a félicité Poutine pour son 69e anniversaire.

Ils devraient discuter de plusieurs sujets de géopolitique dont la question très sensible de l’Iran. La syrie devrait également faire partir des discussions après que le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid s’est rendu à Moscou le mois dernier et a rencontré son homologue russe Sergueï Lavrov. Le site d’information Walla a rapporté plus tard qu’au cours de cette réunion, Lavrov a demandé à Israël de pousser les États-Unis à accepter de tenir des pourparlers trilatéraux sur le conflit en cours en Syrie.

Le rapport faisait suite à des rapports récents faisant état de tensions dans les relations israélo-russes au sujet de la politique envers la Syrie. La liberté d’action d’Israël en Syrie a été sérieusement réduite après que la Russie a fourni des batteries de défense aérienne S-300 avancées aux forces du président syrien Bashar Assad à la suite d’un incident de 2018 au cours duquel l’armée syrienne, visant des jets israéliens, a fait tomber un avion russe du ciel à la place, tuant les 15 personnes à bord.