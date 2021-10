Le patron d’une société militaire russe évoque la mission qui sera effectuée au Mali

Alors que la question d’un probable accord entre le Mali et la société militaire privée russe, Wagner, fait couler beaucoup d’encre et suscite même des tensions entre la France et le Mali, le chef des mercenaires russes en Centrafrique est arrivé à Bamako et s’est exprimé sur la question du recours aux sociétés militaires privées.

Alexandr Ivanov, qui se présente comme Chef de la Communauté des Officiers russe, a accordé un entretien au média malien, Mali Actu, et a évoqué la question de l’expérience russe dans la lutte contre le terrorisme dans le monde. « La Russie a beaucoup d’expérience dans la lutte contre les organisations terroristes. Récemment, des spécialistes russes ont aidé dans des opérations en Syrie, en République centrafricaine, et le résultat dans les deux cas a été très bon », a indiqué Ivanov.

Il a assuré que c’est grâce au travail de formation des instructeurs russes que ces différentes armées de ces pays ont pu arriver à bout des groupes terroristes. « En Syrie, les efforts conjoints des spécialistes russes et de l’armée syrienne ont vaincu DAECH ; et, en RCA, un grand nombre de groupes terroristes et de bandits disparates ont été vaincus par les forces de l’armée nationale, dont la formation a été faite par l’organisation que je représente – le Commonwealth des officiers pour la sécurité internationale », a-t-il expliqué.

En ce qui concerne un accord entre le Mali et la société militaire privée russe, Alexandr Ivanov indique que « je ne peux pas faire de commentaires officiels sur les activités du groupe Wagner, puisque je ne suis pas un représentant de cette organisation. Cependant, je suis convaincu que tous les spécialistes russes qui accomplissent des tâches officielles, conformément aux accords juridiques, travaillent toujours aussi efficacement que possible ».

« Par exemple, notre organisation, le Commonwealth of Officers for international Security, a travaillé avec succès avec les forces armées de la RCA. Je pense qu’un tel travail sera effectué au Mali: il s’agit de la formation de l’armée nationale à différents niveaux, de l’assistance tactique et de l’organisation de la logistique », a-t-il ajouté, dans ses explications.