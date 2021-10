« Le parti LNA n’est pas une formation politique qui va durer », Gildas Aïzannon

Né à la faveur d’un congrès constitutif le Samedi 16 Octobre 2021, le parti politique « La Nouvelle Alliance » de l’ancien ministre Théophile Yarou ne bénéficie pas d’une prophétie de longévité. Reçu le weekend écoulé sur une web télévision, le président du mouvement politique « Forces Nouvelles », Gildas Aîzanon pronostique une courte existence pour cette formation politique.

Le parti politique « La Nouvelle alliance » ne fera pas long feu sur l’échiquier politique national. C’est le destin que lui prédit Gildas Aïzannon, l’ex secrétaire général adjoint du parti Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN). Reçu le dimanche 24 Octobre dernier sur une émission politique, l’acteur politique évoque des signes qui ne trompent pas et qui sont indicateurs de la durée de vie courte du parti présidé par l’ancien ministre de la défense de Boni Yayi, Théophile Yarou. Le choix de l’idéologie du parti selon Gildas Aïzannon est le premier indicateur. Le parti LNA se réclame en effet du socio-libéralisme.

Cette idéologie, précise Gildas Aïzannon est » tout aussi illisible » et ne laisse entrevoir aucune ligne directrice et des actions possibles que le parti peut mener au bénéfice du peuple béninois. Mieux, poursuit-il, le parti « La Nouvelle Alliance » ne se situe nulle part sur l’échiquier politique d’autant plus que ses géniteurs affirment être ni de la mouvance, ni de l’opposition encore moins centriste.

Toute chose qui fait dire au président du mouvement politique ‘Forces Nouvelles » qu’aussi bien l’idéologie que le positionnement du parti restent illisibles et flous. Il en conclu que le parti disparaîtra aussi discrètement qu’il est apparu. » Ce que je dis m’engage, je ne vois pas cette formation politique faire long feu », annonce-t-il comme un verdict.