Le Pape François plaide la cause des migrants en Libye

Le Pape François a appelé ce dimanche, à l’occasion de la prière de l’Angelus, la communauté internationale à trouver une solution à la situation dramatique des migrants en Libye.

Debout à la Place St Pierre au Vatican, ce dimanche, le Pape François a plaidé la cause des migrants. Il a appelé la communauté internationale à résoudre la situation dramatique entre le nord de l’Afrique et les côtes européennes.

« J’exprime ma proximité aux milliers de migrants, réfugiés et d’autres qui ont besoin de protection en Libye : je ne vous oublie jamais, j’entends vos cris et je prie pour vous…. Tant de ces hommes, femmes et enfants subissent des violences inhumaines… J’appelle à nouveau la communauté internationale à tenir ses promesses de rechercher de solutions communes, concrètes et durables pour gérer les flux migratoires en Libye et dans toute la Méditerranée« .