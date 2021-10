Le Nigéria interdit aux moins de 18 ans de posséder un téléphone portable

Au Nigéria, la Commission des communications (NCC) a interdit aux personnes de moins de 18 ans de s’enregistrer et de posséder une carte SIM.

Au delà de la volonté, il faut avoir au moins 18 ans, l’âge requis, pour pouvoir utiliser un téléphone portable au Nigéria. Conformément à l’article 57 de la loi, la Commission nigérienne des Communications (NCC) a mené mardi, une enquête publique sur l’enregistrement de la réglementation des abonnés au téléphone, ainsi que sur le projet de lignes directrices sur le remplacement de la carte SIM et le projet de lignes directrices sur l’échange de fréquences à son siège social à Abuja.

Selon les conclusions issues de cette opération d’enquête, les agents d’enregistrement indépendants n’auront plus accès aux informations sur les abonnés. De plus, tous les agents ou personnes qui enregistrent des cartes SIM dans des magasins ou des agents ou sous-agents privés n’auront plus accès aux détails des abonnés. Ils ont maintenant des limites aux informations personnelles. La réglementation s’applique à toutes les personnes qui s’abonnent à des communications au Nigéria et aux abonnés de licences étrangères qui se déplacent sur le réseau d’un titulaire de licence au Nigéria.

« Abonné » désigne une personne âgée d’au moins 18 ans qui s’abonne à des services de communication en achetant un support d’abonnement ou en concluant un contrat d’abonnement avec un titulaire de licence », a déclaré la commission dont les propos sont rapportés par hallmarknews.

Le titulaire de la licence fait référence à « un fournisseur de services de communication qui utilise un support d’abonnement en République fédérale du Nigéria ». Les règlements ont été élaborés conformément aux pouvoirs conférés à la commission par l’article 70 de la loi nigériane de 2003 sur les communications. Selon la source, les opérateurs, dont MTN, ont exhorté la commission à réviser la limite d’âge à 14 ans et plus, mais NCC, a insisté sur 18 ans et plus pour toute personne souhaitant posséder et enregistrer une carte SIM au Nigeria.