« Le malheur des uns fait le bonheur des autres »: Twitter se moque de son concurrent Facebook

Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, les deux réseaux sociaux et les deux messageries du géant californien, subissaient une panne massive lundi. Le groupe qui traverse l’une de ses pires crises de relations publiques a été obligé de se tourner vers son concurrent Twitter pour communiquer.

Les sites et applications du groupe Facebook – WhatsApp, Messenger, Facebook, Creator Studio, Suite Business et Instagram – sont en panne depuis 11 h 45 lundi, selon ce que des dizaines de milliers d’internautes d’un peu partout dans le monde ont signalé au site Downdetector.com(Nouvelle fenêtre). Ce site spécialisé dit avoir reçu plus de 120 000 signalements d’incidents de la part d’internautes incapables de se connecter aux différents services de l’entreprise californienne. Facebook a été obligé de communiquer sur Twitter pour annoncer la panne.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.



Thanks for your patience! — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

Twitter se moque de la chute de Facebook et Instagram

Twitter s’est joint à un tweet amusant pour se moquer de la situation désagréable que vit le géant californien. Le compte Twitter officiel s’adressait au grand nombre de personnes qui sont venues sur son réseau social. «Bonjour à littéralement tout le monde», ont écrit à 13h27, ce lundi, les responsables du compte Twitter de Twitter.

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

Il est vrai que lorsque les nombreuses voies de communication appartenant toutes à Facebook sont bloquées simultanément, le trafic internet chez Twitter doit augmenter de façon considérable. Comme le dit un adage, « le malheur des uns fait le bonheur des autres ».

De nombreuses compagnies ou firmes de renommée internationale en ont profité pour saluer le réseau social de l’heure, dont WhatsApp et Instagram qui, bons joueurs, ont répondu.