« Le clergé est dans son rôle, l’Etat est aussi dans le sien », Wilfried Houngbédji sur la loi encadrant l’IVG

Dans un communiqué signé par Monseigneur Victor Agbanou, évêque de Lokossa et président de la conférence épiscopale du Bénin, le clergé catholique a donné sa position sur le projet de modification de la loi N°2003-4 du 03 Mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. dans leur communiqué, les évêques du Bénin ont invité les députés à dire « un NON catégorique à cette culture de la mort. En réponse au communiqué du clergé, Wilfried Houngbédji lors de son point de presse du Mercredi a fait savoir que l’Etat à travers le projet de loi querellé est également dans son rôle.

En marge de son point de presse hebdomadaire sur le compte rendu du conseil des ministres, le secrétaire général adjoint et porte parole du gouvernement, Léandre Wilfried Houngbédji n’a pas fait silence sur le communiqué du clergé béninois. Une position contraire des évêques du Bénin aurait surpris, a fait savoir le porte parole du gouvernement.

Selon lui, le clergé est dans son rôle de défense des valeurs morales et l’Etat également est dans son rôle. Le rôle de l’Etat ou plus précisément celui du gouvernement, poursuit-il, c’est d’éviter au maximum que des problèmes se posent aux populations. Et quand les problèmes arrivent à se poser, le devoir du gouvernement est de le résoudre.

Le secrétaire général adjoint du gouvernement a également fait des clarifications sur le débat sur le projet de loi modificative de la loi N°2003-4 du 03 Mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. « …Ce que nous faisons n’est pas la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse ». Mais apporter une solution holistique à un problème.

Pour Wilfried Léandre Houngbédji, la société évolue, les pratiques aussi. « Ce qui est fait est une réponse adéquate au problème qui se pose à notre société. Ce qui est fait est pour davantage assurer la protection de la femme béninoise, la protection de la jeune fille dont la place est à l’école et non dans un foyer« , conclut-il.

Faut-il le rappeler, en dépit de l’alerte du clergé catholique, la loi N°2003-4 du 03 Mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction a été adoptée dans la nuit du Mercredi 20 Octobre 2021 par l’unanimité des députés présents à l’assemblée nationale.