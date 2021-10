Le béninois Cherif Dine Akedjou crée une lampe rechargeable à base de noix de coco (photo)

Pour sa 76e innovation, Fan Coco, la start-up béninoise spécialisée dans la transformation et le recyclage de déchets de coco, a mis au point une lampe rechargeable à base de coques de noix coco.

Le béninois Cherif Dine Akedjou a présenté son nouveau bijou cette semaine. L’entrepreneur âgé de 34 ans et promoteur de la start-up Fan Coco, a créé une lampe fabriquée à partir de matières écologiques et biodégradables. Selon les précisions du fabricant, la lampe est d’une capacité d’éclairage de 8 heures, et « est formée de 75 % de matières écologiques et biodégradables », essentiellement de coque de coco, de raphia et d’autres matières dérivées du cocotier.

Cherif Dine n’est pas à sa première innovation. Au paravent, il a transformé les déchets de cocotier en accessoires de mode (bijoux, boutons de chemise), ustensiles de cuisine, supports de téléphones, multiprises électriques, etc. Créée en 2012, la start-up Fan Coco dont les produits sont appréciés dans la sous-région et à l’étranger, n’est pas exempte de tout problème: « Les quelques petits problèmes que nous rencontrons, c’est surtout avec l’expédition de colis à l’étranger », confie Cherif Dine cité par l’agenceecofin.

Selon la source, Cherif Dine a fait ses débuts dans la production de jus de coco. Mais très vite, il a senti le besoin d’étendre son activité vers le recyclage et la transformation des déchets que produisait son entreprise. Comme l’indique la ligne directive de la start-up, Fan Coco s’illustre tel un défenseur de l’écologie et de la consommation de produits bio sur le continent à travers ses innovations.