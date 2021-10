Le 18è sommet de la Francophonie reporté d’un an

Initialement prévu pour avoir lieu à Djerba, en Tunisie, au mois du novembre 2021, le 18è sommet de la francophonie a été reporté en 2022. L’annonce a été faite par l’ancien ministre tunisien de l’Enseignement supérieur et actuel recteur de l’AUF, Slim Khalbous.

Le sommet de la Francophonie n’aura plus lieu les 20 et 21 novembre 2021 comme prévu. Cet évènement qui définit les orientations de la Francophonie de manière à assurer son rayonnement à travers le monde, en adoptant toute résolution qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement de la Francophonie ainsi qu’à la réalisation de ses objectifs, a été reporté à l’automne 2022. Mais le lieu n’a pas changé: la ville de Djerba, en Tunisie, accueillera le sommet comme prévu.

Dans un communiqué publié mardi soir, les représentants des Etats et gouvernements membres ont affirmé avoir « débattu ouvertement et dans un souci de cohésion et de solidarité, sur l’organisation du Sommet en Tunisie dans les délais initialement prévus » ajoutant qu’ils ont pris cette décision de report « afin de permettre à la Tunisie de pouvoir organiser cette instance importante dans les conditions les plus optimales ».

A noter que beaucoup de personnes avaient appelé au boycott du sommet en raison de la situation politique de l’Algérie voire même demander le retrait de tout appui à son président. Des propos auxquels, le chef de l’Etat algérien, Kaïs Saïed, a apporté une réponse dans son discours prononcé à l’occasion de la prestation de serment du nouveau gouvernement. Il a déclaré que la Tunisie est prête à recevoir le Sommet de la Francophonie mais n’acceptera jamais que cet évènement devienne une monnaie d’échange ou un moyen de pression contre sa souveraineté et son indépendance.