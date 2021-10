LDNA: l’activiste Egouncthi Béhanzin violemment arrêté en France par des dizaines de policiers

L’activiste Egouncthi Béhanzin de la Ligue de défense noire africaine un mouvement qu’il a crée(LDNA), a été arrêté par la police française mardi 12 octobre 2021 à son appartement.

C’est un impressionnant détachement de policiers qui a fait irruption au domicile de Egouncthi Béhanzin dans le Val-de-Reuil en France, pour procéder à son arrestation assez musclée devant sa famille. Selon les informations, le défenseur des droits des noirs africains a été passé à tabac avant d’être molesté et emmené au poste de police.

Pour l’heure, on ne sait pas exactement ce qui lui ait reproché pour qu’une telle armada soit mobilisée pour l’arrêter. Notons que l’activiste, de son vrai nom Sylvain Afoua, qui a également été rappeur sous le nom de Gucci IG, se fait appeler Egountchi Behanzin en hommage à Béhanzin, dernier roi d’Abomey connu pour sa résistance à la colonisation française.

Il est le chef de la Ligue de défense noire africaine qui est un mouvement (LDNA), très actif en France dans le cadre de la lutte contre le racisme et la politique française en Afrique. Active sur les réseaux sociaux, l’organisation revendique près de 50 000 abonnés sur Instagram et plus de 300 000 sur Facebook en 2021. Elle a été finalement interdite le mois dernier par les autorités françaises sur instruction du ministre de l’intérieur Gérard Darmanin.