L’auteur tanzanien Abdulrazak Gurnah remporte le prix Nobel de littérature 2021

Le prix Nobel de littérature a été décerné jeudi et c’est un africain qui l’a remporté. C’est l’auteur tanzanien Abdulrazak Gurnah qui est l’heureux gagnant du prix 2021, selon une annonce de l’organisme qui l’a décerné.

Le prestigieux prix Nobel de Littérature a été décerné jeudi au tanzanien Abdulrazak Gurnah, par l’Académie suédoise, qui a cité la « pénétration sans compromis et compatissante des effets du colonialisme et du sort du réfugié dans le gouffre entre les cultures et les continents ». L’heureux récipiendaire est né à Zanzibar et est basée en Angleterre où il est professeur à l’Université de Kent.

Auteur d’une dizaine de romans et un certain nombre de nouvelles, Gurnah est surtout connu pour son roman de 1994 « Paradise », se déroulant dans l’Afrique de l’Est coloniale pendant la Première Guerre mondiale, qui a été présélectionné pour le Booker Prize for Fiction.

Anders Olsson, président du Comité Nobel de littérature, l’a qualifié de « l’un des écrivains postcoloniaux les plus en vue au monde ». Le prix prestigieux est accompagné d’une médaille d’or et de 10 millions de couronnes suédoises (1,14 million de dollars). Sur les 118 lauréats en littérature depuis l’attribution du premier prix Nobel en 1901, 95, soit plus de 80 %, étaient des Européens ou des Nord-Américains.

Le prix de l’année dernière a été décerné à la poétesse américaine Louise Gluck pour ce que les juges ont décrit comme sa « voix poétique unique qui, avec une beauté austère, rend l’existence individuelle universelle ». Gluck était un choix populaire après plusieurs années de controverse. En 2018, le prix a été reporté après que des allégations d’abus sexuels ont secoué l’Académie suédoise, l’organisme secret qui choisit les gagnants.

Lundi, le comité Nobel a décerné le prix de physiologie ou de médecine aux Américains David Julius et Ardem Patapoutian pour leurs découvertes sur la façon dont le corps humain perçoit la température et le toucher. Le prix Nobel de physique a été décerné mardi à trois scientifiques dont les travaux ont trouvé de l’ordre dans un désordre apparent, aidant à expliquer et à prédire les forces complexes de la nature, notamment en élargissant notre compréhension du changement climatique.