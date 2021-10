L’ambassadrice du Ghana en Italie meurt foudroyée par une crise cardiaque

L’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Ghana en Italie Eudora Hilda Quartey Koranteng, est décédée mercredi des suites d’une crise cardiaque, rapporte Pusle citant les responsables ghanéens.

C’est une grosse perte pour le Ghana qui vient de confirmer la mort de son représentant à Rome. Eudora Hilda Quartey Koranteng, était non seulement ambassadrice du Ghana en Italie, mais également avec accréditation simultanée auprès de la Slovénie, de la Serbie, du Monténégro et de la FAO.

Elle a récemment accueilli le président Nana Akufo-Addo en Serbie lorsque celui-ci a assisté au 60e anniversaire du Mouvement des non-alignés (MNA) en sa qualité simultané en Serbie et aurait été en bonne santé sans aucun signe de fatigue ou de maladie.

Nommée en 2019, elle a pris fonction le 11 juin 2019, après avoir présenté ses lettres de créance au président Sergio Mattarella, dans la capitale italienne, Rome. Elle a été notée pour avoir amélioré l’efficacité de la mission grâce à l’introduction d’un système efficace d’impression en ligne et de passeport, rapporte Pusle.

En un an, elle avait installé et opérationnalisé le système d’impression biométrique des passeports de l’ambassade. La communauté ghanéenne a notamment adopté le nouveau régime en enregistrant plus de trois mille (3000) demandes de passeport en ligne au cours du seul premier mois.