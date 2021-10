L’Algérie n’approvisionnera plus le Maroc en gaz naturel

Alors que l’Algérie est en crise diplomatique avec le Maroc, le pays va cesser de fournir du gaz naturel au Maroc via le gazoduc Maghreb-Europe à partir du 1er novembre, rapporte Reuters.

L’Algérie a rompu ses relations avec le Maroc il y a quelques semaines alors que les deux pays voisins avaient déjà leurs frontières fermées depuis des décennies. Cette fois, la crise va vers un niveau économique avec la cessation de fourniture de gaz à Rabat. Le gazoduc Maghreb-Europe de 13,5 milliards de mètres cubes (bcm) relie l’Algérie à l’Espagne. Alger exporte via ce canal, un milliard de mètres cubes (bcm) de gaz vers le Maroc, ce qui représente l’essentiel pour produite environ 10% de l’électricité du royaume chérifien.

L’Algérie continuera à approvisionner l’Espagne via le gazoduc sous-marin Medgaz d’une capacité annuelle de 8 milliards de m3 qui ne passe pas par le Maroc, ont précisé les sources. Selon The New Arab, les analystes estiment que les problèmes techniques liés aux projets algériens d’extension de la capacité du gazoduc Medgaz pourraient aggraver la crise énergétique en Espagne à un moment où les factures de gaz montent en flèche à travers l’Europe.

Une source au sein de la société publique pétrolière et gazière Sonatrach et deux sources gouvernementales algériennes ont déclaré que l’accord d’approvisionnement avec le Maroc ne serait pas renouvelé, rapportent les médias. Aucune réaction officielle n’a encore confirmé l’information mais il n’y a pas eu non plus de démentie.