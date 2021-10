L’Algérie menace de révoquer l’accréditation de l’Agence France Presse « AFP »

Alors que le pays est en pleine crise diplomatique avec la France, l’Algérie revient avec une menace d’interdiction de l’agence de presse française AFP dans le pays pour ce qu’elle a qualifié de « campagne hostile odieuse ».

Le ministère algérien de l’information a publié un communiqué dans lequel il a indiqué que l’AFP « continue ses préjugés hostiles à l’encontre de l’Algérie et s’éloigne des bases les plus basses de crédibilité et d’objectivité ». Il poursuit en accusant l’agence de presse française de « mensonges et désinformation » visant à déformer l’image de l’Algérie avec sa couverture récente, ainsi que de servir des agendas et des lobbies haineux envers le pays d’Afrique du Nord, rapporte Anadolu.

Cette colère de l’Algérie intervient après que l’AFP a publié un rapport mardi, sur l’immigration secrète et illégale entre l’Algérie et l’Espagne, citant des personnes affirmant qu’elles « préféraient mourir en mer que de rester en Algérie ». Alger a mis en garde l’agence que le pays pourrait révoquer l’accréditation de l’agence de presse française AFP, ce qui ne lui permettrait plus d’opérer en Algérie.

Cette nouvelle colère algérienne contre le média français, intervient alors que la France et l’Algérie étaient en pleine crise diplomatique depuis plusieurs semaines. L’Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris à la suite de propos du président français Emmanuel Macron, qu’Alger n’a pas digéré. Aussi, le pays d’Afrique du nord a interdit aux avions français de la force antiterroriste Barkhane au Sahel, de survoler son espace aérien.