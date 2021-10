L’Algérie accuse Israël et le Maroc d’avoir aidé à préparer une attaque séparatiste

Alors que les responsables de la sécurité en Algérie ont annoncé avoir déjoué un attentat terroriste, les médias locaux rapportent que cela a été planifié par un groupe séparatiste qui recevait une aide étrangère, y compris d’Israël.

Selon un communiqué de l’agence de sécurité de la DGSN, la police algérienne a démantelé un réseau lié au Mouvement pour l’autonomie de la Kabylie (MAK), un groupe séparatiste de la région de Kabylie que l’Algérie considère comme une organisation « terroriste ».

Selon un rapport de la chaîne algérienne Ennahar TV l’attaque était planifiée par des séparatistes aidés par « l’entité sioniste » ainsi que par un pays d’Afrique du Nord. Le deuxième pays n’a pas été nommé, mais l’Algérie a précédemment accusé le MAK d’être soutenu par Israël et son voisin le Maroc. Il va sans dire que le pays d’Afrique du nord dont il est question serait le royaume chérifien.

Le communiqué de l’agence de sécurité indique que 17 personnes ont été arrêtées dans la région du nord-est de la Kabylie, accusées d’avoir planifié « des actes armés visant à nuire à la sécurité du pays, avec la complicité de partis nationaux prônant le séparatisme ». Les suspects ont admis avoir été « en contact constant via Internet avec des parties étrangères opérant sous le couvert d’associations et d’organisations de la société civile » basées en Israël et dans un pays d’Afrique du Nord, selon le communiqué.