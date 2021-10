L’acteur Alec Baldwin a tué « par accident » la directrice de photographie sur un tournage

Le comédien Alec Baldwin a tué « par accident » la directrice de photographie et a blessé le réalisateur du western « Rust » ce jeudi 21 octobre. Le drame semble lié à une arme à feu, censée être chargée à blanc, servant d’accessoire sur le tournage et qui a été actionnée lors d’une scène du film.

La directrice de la photographie Halyna Hutchins et le réalisateur Joel Souza « ont été blessés par balle lorsque Alec Baldwin a déchargé une arme à feu utilisée pour le tournage » du film « Rust », ont annoncé les services du shérif du comté de Santa Fe (Nouveau-Mexique, Etats-Unis), dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 octobre. Halyna Hutchins, 42 ans, a été évacuée par hélicoptère vers un hôpital voisin, où elle a été déclarée morte par les médecins.

Le réalisateur en soins intensifs

Le réalisateur de « Rust », Joel Souza, 48 ans, a quant à lui été admis en soins intensifs. Selon un porte-parole du shérif cité par The Hollywood Reporter, il se trouve dans un « état critique ». D’après le média spécialisé, citant un porte-parole de la production, il s’agit d’un « accident » impliquant un accessoire qui devait être chargé à blanc. Les services du shérif ont confirmé que l’incident semblait lié à une arme servant d’accessoire sur le tournage et que « les enquêteurs cherchent à savoir quel type de projectile a été tiré » et dans quelles circonstances.

« Alec Baldwin a été interrogé par des policiers », a ensuite déclaré à l’AFP le porte-parole du shérif de Santa Fe, Juan Rios. « Il a fourni des déclarations et répondu à certaines questions. Il s’est présenté volontairement et a quitté l’immeuble après la fin des interrogatoires. Aucune poursuite n’a été engagée et aucune arrestation n’a été faite », a-t-il ajouté.