La star ghanéenne Shatta Wale portée disparue, la police assure qu’il «est introuvable»

La star de la musique ghanéenne de la musique Shatta Wale, a indiqué sur sa page Facebook qu’il craignait sa vie et qu’il est « en fuite » jusqu’à ce qu’il soit assuré de sa sécurité dans le pays.

De son vrai nom Charles Nii Armah Mensah, le très populaire Shatta Wale se dit en danger de mort. Il assure avoir reçu des « menaces » et qu’il traversait un « traumatisme émotionnel ». L’artiste est devenu encore plus célèbre en Afrique et dans le monde après avoir collaboré avec la méga star américaine Beyoncé sur son album Lion King.

Son départ « en fuite » est lié à ce qu’il a appelé un « faux prophète » dans son message Facebook. En effet, selon un rapport de BBC citant le site d’information GhanaWeb, fin septembre, un pasteur ghanéen a semblé prophétiser sur une station de radio locale que Shatta Wale serait tué. Bien que le musicien n’ait pas été nommé, le pasteur semblait faire référence à Shatta Wale.

Lundi, la police du Ghana a déclaré dans un communiqué publié sur Facebook qu’ils avaient vu des informations non confirmées selon lesquelles le musicien aurait été abattu. « En apprenant la nouvelle, la police a ouvert une enquête sur l’affaire, notamment en prenant des contacts avec certains de ses amis proches et membres de sa famille et tous affirment ne pas savoir où il se trouve ou l’incident allégué », explique la police.

« Une équipe a visité la maison de Shatta Wale et il est introuvable là-bas », indique le communiqué de la police. Certaines personnes en ligne ont dit qu’elles pensaient que c’était une farce, mais les fans de Shatta Wale ont exprimé leur inquiétude pour lui.