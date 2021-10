La Russie note les efforts des Talibans pour stabiliser l’Afghanistan (Sergueï Lavrov)

La Russie a accueilli mercredi, une délégation de talibans à Moscou dans le cadre de discussions pour la stabilité de l’Afghanistan et de la région. Lors de ces pourparlers, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a reconnu les « efforts » des talibans pour tenter de stabiliser la situation dans leur pays.

Les pourparlers de Moscou, qui rassemblent des responsables de 10 pays, dont la Chine et le Pakistan, sont l’une des réunions internationales les plus importantes des talibans depuis leur prise de pouvoir à la mi-août. « Une nouvelle administration est au pouvoir maintenant », a déclaré Lavrov à l’assemblée mercredi. « Nous notons leurs efforts pour stabiliser la situation militaire et politique et mettre en place le travail de l’appareil d’Etat », a-t-il ajouté.

La rencontre avec les Talibans vise, pour la Russie, à leur demander d’éviter d’étendre leur influence hors de l’Afghanistan et aussi de contenir Daech. La Russie cherche à affirmer son influence sur l’Asie centrale et à pousser à l’action contre les combattants de Daech qui, selon elle, se sont massés dans un Afghanistan perpétuellement instable.

La réunion internationale a eu lieu après que le président Vladimir Poutine a averti la semaine dernière que des combattants de Daech se rassemblaient en Afghanistan pour semer la discorde dans les anciennes républiques soviétiques bordant la Russie, en occurrence le Turkménistan.