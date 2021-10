La Russie livre des armes lourdes au Mali sur fond de tension avec la France

Le Mali a reçu jeudi soir, à l’aéroport de Bamako, quatre hélicoptères livrés par la Russie. Le pays de Vladimir Poutine aurait accompagné de ses véhicules volants, des munitions gratuitement offertes.

La coopération russo-malienne se renforce davantage. En attendant un éventuel contrat de partenariat entre Bamako et la société militaire russe Wagner, le Mali a réceptionné jeudi, 4 hélicoptères de combat. En effet, un Antonov An-124-100 de l’armée de l’air russe s’est posé sur le tarmac de l’aéroport de Bamako aux environs de 23 heures.

L’avion, capable de transporter plus de 100 tonnes de matériel, avait à son bord deux hélicoptères de transport et d’attaque Mi-171. Selon Sadio Camara, le ministre malien de la Défense, quatre de ces appareils ont été achetés avec des fonds du budget national, dans le cadre d’un contrat signé en décembre 2020. L’Antonov transportait aussi des armes et des munitions offertes par la Fédération de Russie […], pays ami ​. Le tout est destiné aux militaires maliens, en guerre contre le terrorisme depuis 2012.

Cette livraison d’armes de la Russie au Mali pourrait friser davantage les relations déjà tendues entre le Mali et la Russie, suscitées par l’éventuel accord entre les autorités bamakoises et le groupe Wagner pour l’intervention de ses paramilitaires au Mali.