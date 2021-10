La Russie livre 4 hélicoptères de combat au Mali, en pleine crise avec la France

Le Mali a réceptionné, jeudi 30 septembre, 4 hélicoptères neufs MI-171, payés sur fonds propres, et des armes et munitions offertes par la Fédération de Russie. Une livraison d’armes à un moment où les passe d’armes verbales entre dirigeants français et maliens se poursuivent.

C’est une livraison qui pourrait fragiliser un peu plus les relations déjà tendues entre le Mali et la France. Jeudi 30 septembre, sur les coups de 23 heures, un Antonov An-124-100 de l’armée de l’air russe s’est posé sur le tarmac de l’aéroport de Bamako, la capitale malienne. L’avion, capable de transporter plus de 100 tonnes de matériel, avait à son bord quatre hélicoptères de transport et d’attaque Mi-171.

Alors que deux hélicoptères avaient été annoncés aux médias présents, c’est finalement quatre appareils qui ont été réceptionnés. Un secret bien gardé jusque-là par le très discret Colonel Sadio Camara, tout souriant pour l’une des rares fois. Les appareils ont été reçus le jour même où le Mali a enterré cinq soldats tués dans une riposte contre les groupes armés terroristes sur l’axe Bamako-Kayes dans le sud du pays.

#Mali 🇲🇱 #Russie 🇷🇺

Acquisition de 4 Hélicoptères de type MI-171, achetés avec la Russie sur fonds du budget national et des munitions offertes par la Russie.@AmakanessAg @GouvMali @FAMa_DIRPA @PresidenceMali pic.twitter.com/h1BflnNO37 — Mehari – Post (@MehariPost) October 1, 2021

Les appareils ont été entièrement financés par le budget national. « Des armes et des munitions ont été gracieusement offertes par les Russes », a indiqué le ministre de la Défense. Le contrat a été passé avec les russes en décembre 2020 et entré en vigueur en juin 2021. « L’extrême rapidité de l’exécution de contrat montre la fiabilité et le sérieux de ce partenaire », a indiqué le Colonel Sadio Camara.

Au moment où un aéronef de transport des troupes, acheté par le gouvernement malien, est bloqué par les Etats Unis, ces hélicoptères de type Mi-171 seront une bouffée d’oxygène pour les FAMA qui sont désormais engagés sur l’ensemble du territoire national de Kayes à Kidal. L’hélicoptère Mi-171 est un avion de transport qui peut décoller avec 30 militaires et une charge totale de 13 500 kg.