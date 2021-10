La Russie lance avec succès un nouveau missile hypersonique Tsirkon depuis un sous-marin

La Russie a testé avec succès un missile de croisière hypersonique Tsirkon depuis un sous-marin, a annoncé lundi le ministère de la Défense du pays.

Selon un communiqué du ministère russe de la défense, un missile de croisière hypersonique Tsirkon a été lancé de la mer Blanche à la mer de Barents dans la région arctique. Le communiqué souligne que ce lancement, le deuxième essai réussi de ce type de missile de croisière, a été effectué depuis une position sous-marine à une profondeur de 40 mètres (131 pieds).

« Le deuxième test du missile de croisière hypersonique Tsirkon a été effectué par l’équipage du croiseur lance-missiles sous-marin nucléaire ‘Severodvinsk’ pour la première fois depuis une position sous-marine, à une profondeur de 40 mètres, dans les eaux de la mer Blanche à un cible maritime conditionnelle dans la mer de Barents. Selon les données de contrôle objectives, le vol du missile depuis la sortie de l’eau jusqu’à l’atteinte d’une cible conditionnelle correspondait pleinement aux paramètres spécifiés », indique le communiqué.

Plus tôt cette année, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les missiles hypersoniques Tsirkon, capables d’atteindre une vitesse d’environ 9 Mach (11 113 kilomètres à l’heure) et de toucher des cibles à une distance de plus de 1 000 kilomètres (621 miles), seront mis en combat en Russie dans un avenir proche. Notons que le premier test de ce genre de missile a été fait depuis une position de surface.