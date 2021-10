La Russie et la Chine perfectionnent leurs tactiques de combats dans un exercice en mer du Japon

Les forces navales russes et chinoises ont achevé leur exercice conjoint de trois jours Maritime Interaction 2021 dans la mer du Japon, a déclaré aux journalistes un responsable du ministère russe de la Défense.

La coopération militaire entre la Russie et la Chine est de plus en plus forte. Les deux puissances ont entamé depuis le 14 octobre, un exercice militaire conjoint en mer du Japon et l’ont achevé dimanche. « Au total, au cours de l’exercice, les marins russes et chinois ont effectué plus de 20 exercices de combat différents », a noté le ministère russe de la Défense.

Dans le cadre des étapes pratiques, les navires des deux pays en mer se sont entraînés à des missions de défense contre les mines avec des tirs d’artillerie, a expliqué le ministère. « Dans le cadre de l’entraînement à la défense aérienne, les navires ont contrecarré les chasseurs multifonctionnels Su-30SM de l’armée de l’air et de la défense aérienne du district militaire de l’Est et les hélicoptères de l’aviation navale de la flotte du Pacifique », a déclaré la partie russe.

Les marins pratiquaient également les manœuvres tactiques et les communications interarmées. Dans le cadre de l’étape finale, les navires des deux pays, soutenus par des avions anti-sous-marins, ont trouvé et bloqué un sous-marin ennemi simulé dans la zone désignée. « Des pilotes d’hélicoptères embarqués ont simulé l’atterrissage sur les navires des alliés en survolant des héliports », a précisé le ministère.