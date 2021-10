La République tchèque signe un contrat d’acquisition de 52 canons d’artillerie Caesar

Florence Parly, ministre des Armées, s’est rendue à Prague, en République tchèque, le 30 septembre, pour la signature d’un contrat d’acquisition de 52 canons Caesar. Ce contrat symbolise la relation de défense approfondie entre les deux pays. A cette occasion, la ministre s’est entretenue avec son homologue tchèque sur la situation au Sahel.

La France va livrer une cinquantaine de canons d’artillerie Caesar à la République Tchèque. L’industrie tchèque, avec une part locale supérieure à 40%, sera pleinement impliquée dans la construction de ces systèmes, selon le ministère de la Défense française. Le principal partenaire est la société Czechoslovak Group dont les filiales Excalibur Army, Tatra Defence Vehicle, Tatra Trucks et Retia participeront directement au projet.

Ce contrat élargit le partenariat industriel déjà noué avec le véhicule blindé Titus et contribue à l’émergence d’une base industrielle et technologique de défense européenne. La ministre française des armées, Florence Parly, a également salué l’approfondissement du partenariat entre les deux armées. Celles-ci sont engagées ensemble au Sahel, dans la lutte contre le terrorisme, d’abord au sein de la mission EUTM Mali, dont la République tchèque assurera le commandement au second semestre 2022, mais aussi de la Task Force Takuba.

Un Task Group franco-tchèque au Mali

Un Task Group franco-tchèque opère en effet en partenariat avec des forces armées maliennes depuis février 2021. Florence Parly a notamment salué la volonté affichée par la République tchèque de prolonger son engagement au sein de Takuba et d’y apporter de nouvelles capacités.

Les ministres ont également abordé leur vision des travaux en cours sur la boussole stratégique et partagé leur vision de l’Europe de la défense. Ils sont convenus de la nécessaire coordination entre les présidences successives du Conseil de l’Union européenne en 2022 (présidence française en début d’année et tchèque au second semestre) pour la réalisation d’une ambition commune pour une Europe de la défense plus forte et plus autonome.