La « modique » somme de 7 milliards $ US amputée de la fortune de Mark Zuckerberg

Une panne historique a frappé les réseaux sociaux Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, lundi, pendant près de sept heures. Une panne qui a fait fondre la fortune du richissime Mark Zuckerberg, co-fondateur de Facebook, de plus de six milliards de dollars en quelques heures après une chute du titre en Bourse, elle-même consécutive à la panne du lundi soir.

Sale temps pour le richissime Mark Zuckerberg ! Ce lundi 4 octobre, le jeune milliardaire à l’origine de la saga Facebook a vu son patrimoine fondre d’une somme de 7 milliards $ US, soit une « modique » perte de moins de 10% de sa fortune estimée à plus de 128 milliards $ US. Il se souviendra longtemps de la panne, désormais résolue, qui a frappé pendant des heures les réseaux sociaux et messagerie du groupe. À la clôture à Wall Street, l’action Facebook a perdu 4,89 %, à 326,23 dollars. Soit une baisse vertigineuse de la fortune de Mark Zuckerberg de plus de 6 milliards de dollars.

L’impressionnant patrimoine de Mark Zuckerberg

Dans son édition 2021 du classement des milliardaires, Forbes classe Mark Zuckerberg dans le Top 5 des 20 personnes les plus riches du monde. Mais en quelques heures, la fortune de Mark Zuckerberg a fondu de plus de 6 milliards de dollars, selon une estimation de Bloomberg. Elle est tombée à 121,6 milliards, toujours selon ce décompte. Depuis la mi-septembre, les pertes du patron de Facebook atteignent ainsi 15 milliards.

En effet, depuis la mi-septembre, Facebook est au cœur d’une tempête qui a fait baisser de 15 % le titre du poids lourd du Nasdaq. Le groupe est accusé par une lanceuse d’alerte, qui va témoigner devant le Congrès mardi 5 octobre, de choisir « le profit plutôt que la sûreté ». L’homme d’affaires de 37 ans a glissé, du coup, du cinquième au sixième rang sur le palmarès des gens les plus riches du monde. Malgré cette perte, Facebook demeure l’une des plus importantes capitalisations de Wall Street, se rangeant en général derrière Apple, Microsoft, Google (Alphabet) et Amazon.