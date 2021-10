La France offre des mitrailleuses gros calibres et des véhicules à l’armée du Niger

La France fait don de matériels militaires au Niger en proie à une forte menace terroriste. Ce matériel a été réceptionné à la Direction Centrale du Matériel des Forces Armées Nigériennes par le ministre de la Défense Nationale du Niger Alkassoum Indatou.

Selon l’agence de presse d’Etat (ANP), les autorités du Niger ont réceptionné un don de matériels militaires composé de 28 Toyota Masstech et de 71 Mitrailleuses de calibre 50. Une offre de la France représentée sur le terrain par l’ambassadeur de France au Niger, M. Alexandre Garcia. Ce matériel offert à l’armée du Niger est estimé à 1,1 milliard de francs CFA et doit servir à renforcer les capacités de défense.

Le Ministre de la défense Alkassoum Indatou a indiqué que le matériel roulant offert aux forces armées est typique de ce qu’il fallait pour le Niger car les Toyota Masstech sont des véhicules militaires légers tout terrain qui sont adaptés au terrain nigérien. »Quant aux mitrailleuses de calibre 50, communément appelées mitrailleuses US de 12,7 mm, ce sont des armes automatiques capables de traiter des objectifs terrestres (personnels, véhicules faiblement protégés) ou aériens (hélicoptères, avions à basse altitude) », a poursuivi le ministre cité par l’ANP.

« C’est dans le cadre de la génération des forces et la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée que la France a participé à la montée en puissance de nos forces à travers le 71ème Bataillon Spécial d’Intervention de Dosso depuis le mois de mai 2019 », a-t-il ajouté. Il a remercié la France pour ce don et a également exprimé la gratitude du président nigérien Mohamed Bazoum, envers l’allié de longue date.

Pour l’ambassadeur français, ce geste entre dans la cadre de l’appui de la France aux forces de défense nigériennes dans leur lutte quotidienne contre le terrorisme. « Bien évidemment les besoins sont importants pour continuer le combat et renforcer les capacités opérationnelles ; c’est la raison pour laquelle la France s’est associée, depuis plusieurs années, aux Nations qui soutiennent le programme prioritaire de la montée en puissance des Bataillons Spéciaux d’Intervention, en choisissant de parrainer le 71ème BSI du Commandement des Opérations Spéciales des Forces Armées Nigériennes », a indiqué Alexandre Garcia.

« Cet appui, que soutient particulièrement l’Etat-Major des Armées français, s’articule autour de trois axes que sont : la formation du personnel où un détachement français appuie actuellement la préparation opérationnelle d’une compagnie spéciale d’intervention du 71ème BSI, l’équipement des unités et, enfin, la construction d’infrastructures », a-t-il indiqué tout en soulignant la présence de la France aux côtés du Niger dans cette lutte.