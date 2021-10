«La France n’est pas intéressée par le développement des armées nationales», Alexandr Ivanov

Dans un entretien accordé à Mali Actu, le patron du Commonwealth of Officers for international Security, une société militaire privée russe, a sévèrement critiqué l’intervention française au Mali, soulignant que Paris ne veut pas le développement des armées africaines.

Le Commonwealth of Officers for international Security est une société militaire privée russe qui intervient en Centrafrique pour la formation des soldats centrafricains dans la lutte contre les groupes armés qui pullulent dans le pays. En visite à Bamako au Mali, son responsable, Alexandr Ivanov, a été amené à se prononcer sur la lutte contre le terrorisme dans le pays sahélien et sur l’incapacité des forces locales à venir à bout de l’insurrection et à avoir une armée forte.

« Tout d’abord, bien sûr, l’influence négative de la France affecte. La France n’est pas intéressée par le développement des armées nationales, ce qui conduira à un accroissement de l`autonomie des États africains. Une telle émancipation entraînerait une perte inévitable de l’influence française dans la région, et l’économie française dépendait de ressources qui s’écoulaient illégalement ou semi-légalement des anciennes colonies vers la métropole », a carrément déclaré Ivanov.

Cette déclaration intervient alors que la France est en froid avec les autorités maliennes après les révélations liées à un éventuel recrutement de la société militaire russe, Wagner, pour aider dans la lutte contre le terrorisme et à la formation des forces maliennes. La France menace de se retirer du Mali si les mercenaires posent les pieds sur le sol malien. Notons que Paris a déployé des milliers de soldats dans le pays depuis près d’une dizaine d’années mais l’insurrection est toujours en vigueur avec des milliers de civils tués.