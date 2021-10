La Corée du Nord lance un nouveau missile balistique depuis un sous-marin

La Corée du Sud s’inquiète de la reprise par son voisin du Nord de lancements de missiles. Un nouveau projectile a été lancé mardi 19 octobre au matin en direction de la mer, selon un communiqué des chefs d’état-major interarmées du Sud, qui n’apporte pas d’autres détails.

La Corée du Nord a tiré mardi 19 octobre un missile balistique en direction de la mer, au large de sa côte Est, a rapporté mardi 19 octobre l’armée sud-coréenne, alors que se tient à Séoul un vaste salon de l’aéronautique et de la défense. « Notre armée a détecté un missile balistique à courte portée non identifié, il s’agirait d’un SLBM (missile balistique stratégique mer-sol, N.D.L.R.) tiré par la Corée du Nord », indique un communiqué des chefs d’état-major.

Pyongyang avait testé le mois dernier un nouveau missile antiaérien ainsi qu’un nouveau missile hypersonique, mettant en exergue les avancées de son programme balistique sur fond d’impasse dans les discussions avec les États-Unis sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Ce nouvel essai intervient à quelques heures d’une réunion programmée à Séoul entre les chefs du renseignement américain, sud-coréen et japonais, pour discuter de la Corée du Nord et d’autres questions, a rapporté l’agence de presse sud-coréenne Yonhap, citant une source gouvernementale.

Des représentants militaires et des représentants de centaines de compagnies internationales prenaient par ailleurs part dans la capitale sud-coréenne à l’ouverture de l’Exhibition internationale de l’aéronautique et de la défense (ADEX), salon d’une ampleur inédite en Corée du Sud et lors duquel doivent être présentés, entre autres, des avions de chasse, hélicoptères et drones de nouvelle génération.