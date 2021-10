La CEDEAO et l’UA lancent une campagne nationale de paix et un dialogue en Gambie

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en collaboration avec l’Union africaine, à travers son Architecture de gouvernance africaine (AGA), a lancé la campagne nationale de paix et le dialogue sur les réformes démocratiques et la participation des jeunes aux processus politiques en Gambie.

Une délégation de la CEDEAO est en mission de paix en Gambie. Les émissaires de l’organisation sous-régionale arrivés à Banjul, ont procédé au lancement d’une campagne nationale de paix et de dialogue. La campagne vise à créer un espace ouvert et collaboratif pour que les jeunes fassent partie des processus politiques ainsi que des réformes en cours et des processus de paix en Gambie. Il s’inscrit également dans le cadre des activités de diplomatie préventive à l’appui d’élections présidentielles et législatives apaisées prévues respectivement les 4 décembre 2021 et 2022 dans ce pays.

Un processus électoral inclusif

Dans un communiqué, la CEDEAO explique que la campagne se concentre entre autres sur des questions stratégiques destinées à rallier une sensibilisation accrue des jeunes sur les réformes en cours, une meilleure compréhension du rôle des jeunes dans les processus de gouvernance démocratique ainsi que l’établissement de voies de réseautage pour les jeunes, nationaux et acteurs régionaux et l’institutionnalisation du concept d’ambassadeurs de la paix parmi la jeunesse gambienne afin de se mobiliser pour un processus électoral plus inclusif, démocratique et crédible.

« La Gambie passe par des élections cette année, cet appel particulier au dialogue national et au lancement d’une campagne de paix est idéal. Ce dialogue et cette campagne amèneront cette jeune nation à embrasser ses différences, à devenir une et à soutenir cet important exercice national en tant que témoignage de l’espace démocratique croissant. », a déclaré le chef par intérim du secrétariat de l’AGA-APSA, l’ambassadeur Salah Hammad. Il a souligné la nécessité d’un investissement accru dans les jeunes et leur engagement significatif en tant que leaders pour la paix et partenaires pour le changement.