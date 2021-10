Karim Benzema : « Je suis revenu pour gagner un titre avec l’Équipe de France »

Convoqué avec l’équipe de France pour les demi-finales de la Ligue des nations, Karim Benzema sera forcément l’une des armes fatales des Bleus qui affronteront les Diables Rouges de la Belgique. Et l’attaquant madrilène nourrit de grandes ambitions dans cette compétition.

De retour en équipe de France en juin dernier, Karim Benzema a rapidement pris ses quartiers au sein de la tanière des Bleus. L’attaquant madrilène est un titulaire indiscutable dans le onze de départ de Didier Deschamps. Aligné en attaque aux côtés de Kylian Mbappé et d’Antoine Griezmann lors de l’Euro 2020, le joueur a produit une prestation assez réussie malgré l’élimination des siens en huitième de finale, battus par la Suisse.

Et pour sa deuxième deuxième convocation en sélection, le Madrilène voit les choses en grands. En effet, l’Équipe de France débute le Final Four de la Ligue des Nations jeudi prochain. Et les Bleus défient la Belgique pour une place en finale de l’événement. Après le dernier échec de l’Euro, l’équipe de Didier Deschamps a bien l’intention de faire forte impression. De quoi faire les affaires de Benzema qui a confié vouloir gagner un trophée avec la France, lors d’un entretien accordé au journal l’Equipe.

« Je suis revenu pour gagner un titre avec l’équipe de France. Il suffit de regarder ce Final Four, avec la Belgique, l’Italie et l’Espagne. Ça pèse. Il faut toujours remporter ce que tu as la possibilité de gagner. Surtout pour moi avec les Bleus. C’est ça être compétiteur« , a déclaré le joueur. Vivement donc le début du Final Four de la Ligue des nations!