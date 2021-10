Joe Biden, catholique et pro-avortement, au Vatican pour rencontrer le pape François

Le pape François va recevoir au Vatican le président américain Joe Biden ce vendredi 29 octobre, en marge du G20. La rencontre intervient dans un contexte de tensions entre le président américain et les évêques des États-Unis.

Plus de 58 ans ont passé depuis la dernière visite d’un président catholique américain au Vatican. Depuis John Kennedy, un pape n’avait plus reçu un président américain catholique. C’est dans une situation complexe, marquée par les divisions au sein de l’Église catholique américaine et plus largement dans la société américaine que se joue la rencontre du pape François et du président Joe Biden, ce 29 octobre 2021.

Quels sont les défis et enjeux de cette rencontre ?

Le président américain a atterri vers 2h25 locales en Italie. Ce vendredi 29, Joe Biden rencontrera le pape François, pour la quatrième fois de sa vie, mais pour la première fois en tant que président des États-Unis.

La Maison Blanche s’attend à ce que cette entrevue, à laquelle assistera aussi la première dame Jill Biden, soit « chaleureuse », selon sa porte-parole Jen Psaki. Joe Biden ne manque presque jamais la messe et évoque souvent le réconfort trouvé dans la foi, face à une série de deuils – la mort dans un accident de sa première épouse et de leur fille encore bébé, puis celle de son fils Beau, d’un cancer.

Les deux hommes, dont la rencontre se tiendra loin des yeux et des oreilles des journalistes, aborderont-ils aussi la question bien moins consensuelle du droit à l’avortement ? Joe Biden le défend fermement, le pape considère que l’interruption volontaire de grossesse est « un meurtre ». Mais le souverain pontife a pris ses distances avec les évêques américains, qui voudraient interdire la communion aux politiciens soutenant le droit à l’avortement.

Cette rencontre entre le président Joe Biden et le pape François au Vatican sera également l’occasion pour les États-Unis et le Saint-Siège de tourner la page d’années tendues sous Donald Trump, le président le plus “pro-vie” de toute l’histoire des États-Unis.