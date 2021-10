Japon: le conservateur Fumio Kishida devient Premier ministre

La Chambre basse du Parlement japonais a élu ce lundi, le président du parti au pouvoir, Fumio Kishida, nouveau Premier ministre du pays. Il succède à Yoshihide Suga qui a décidé de ne pas se représenter à la tête du parti après seulement un mandat.

Fumio Kishida, 64 ans, a été élu ce lundi, Premier ministre du Japon par le Parlement et devait annoncer son équipe gouvernementale dans la foulée, après son élection mercredi dernier à la présidence du parti au pouvoir. Ayant fait consensus au sein du Parti libéral-démocrate (PLD, droite conservatrice), l’ancien ministre des Affaires étrangères (2012-2017) succède à Yoshihide Suga. Ce dernier, avec tout son gouvernement, avait démissionné dans la matinée. Yoshihide Suga quitte le pouvoir après un an d’exercice à peine, vaincu par son impopularité du fait de sa gestion de la crise sanitaire et du maintien coûte que coûte des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo cet été.

Fumio Kishida a remporté 311 voix à la Chambre basse de la Diète, contre 124 voix pour le principal leader de l’opposition, Yukio Edano. La Chambre haute l’a aussi largement plébiscité avec 141 voix, contre 65 pour Yukio Edano. Le nouvel homme fort du Japon aura fort à faire pour accélérer la reprise économique de son pays tout en évitant une recrudescence de la crise sanitaire, et faire face à un contexte géopolitique régional tendu, avec la menace nord-coréenne et les ambitions de la Chine.