Inscription dans les facultés de l’UAC: une plateforme mise à disposition des nouveaux bacheliers

Facilité l’inscription dans les facultés classiques de l’université d’Abomey-Calavi aux nouveaux bacheliers non allocataires, c’est à cela que répond la nouvelle plateforme mise en ligne par les autorités rectorales. L’inscription via cette plateforme est ouverte depuis ce mardi 12 Octobre et prendra fin le 29 Octobre prochain.

Après le guide d’orientation mise à leur disposition par le gouvernement pour leur faciliter le choix des filières dans les différentes universités publiques et privées, le rectorat de l’Université d’Abomey-Calavi toujours dans le sens de la facilitation des démarches à ces nouveaux étudiants vient de mettre à leur disposition une plateforme sur laquelle ils pourront s’inscrire dans les différentes facultés classiques.

Cette plateforme est spécialement dédiée aux nouveaux bacheliers non allocataires qui souhaitent poursuivre leurs études dans les facultés classiques de l’Université d’Abomey – Calavi. Elle offre des facilités à ces derniers pour leur inscription.

L’information est apportée aux bénéficiaires par un communiqué signé du recteur de l’université d’Abomey-calavi. Selon le communiqué du recteur Maxime da Cruz, cette phase de recueil de choix de filière est réservée à tous les bacheliers de 2021 toutes séries confondues ainsi que les titulaires du DEAT 2020 et ceux du DT 2021.

L’inscription sur cette plateforme est ouverte depuis hier mardi et se poursuivra jusqu’au 29 Octobre prochain. Elle se fera conformément aux orientations contenues dans le guide mis à disposition par le gouvernement aux nouveaux bacheliers. La plateforme d’inscription dans les facultés classiques est accessible via le lien https://choixfaculte.uac.bj.