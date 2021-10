Inde: plus de 40 morts dans des inondations et glissements de terrain

En Inde, les autorités de l’État himalayen de l’Uttarakhand ont annoncé que des glissements de terrain avaient fait 35 morts, après avoir déjà tué six personnes la veille. Le bilan des décès passe donc à 41 ce mardi.

Les inondations et glissements de terrain continuent de faire des victimes en Inde. Au moins 41 personnes sont mortes dans le nord de l’Inde, emportées par les inondations et glissements de terrain déclenchés par plusieurs jours de fortes pluies, selon un nouveau bilan annoncé mardi par les autorités. Au moins 30 d’entre eux ont été tués tôt mardi dans sept incidents séparés dans le district de Nainital, le plus touché, après une série de glissements de terrain et d’affaissements d’infrastructures provoqués par un gigantesque déluge.

Les services de météorologie indiens ont en outre étendu mardi leur alerte et prévoient des pluies « fortes » à « très fortes » intensités dans la région durant les deux prochains jours. Par endroit, plus de 400 mm d’eau sont tombés lundi. En raison des alertes météorologiques, les autorités ont ordonné la fermeture des écoles et interdit toute activité religieuse ou touristique dans l’Etat.