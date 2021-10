Inde – Inondations: ils se rendent à leur mariage à bord d’une marmite géante (Vidéo)

Un couple s’est rendu lundi à son mariage à bord d’une marmite géante, dans l’Etat indien de Kerala, frappé par des inondations, à la suite d’intempéries qui ont fait plus d’une vingtaine de morts.

Un couple de l’État du Kerala, dans le sud de l’Inde, ravagé par les inondations, était déterminé à se marier, même si cela signifiait qu’ils devaient se rendre au lieu de leur mariage dans une marmite géante. La vidéo virale du couple du district d’Alappuzha au Kerala, vêtu de leurs plus beaux atours, les montre naviguant dans les rues inondées, assis dans une énorme marmite, sans doute parce qu’ils n’ont pas pu se procurer de bateau.

Les mariés, identifiés uniquement par leurs prénoms Aishwarya et Akash, sont respectivement résidents des villes d’Ambalapuzha et de Thakazhi. La vidéo montre deux hommes poussant le pot dans les eaux boueuses. Un caméraman a également été vu pataugeant dans l’eau pour capturer le mode de transport inhabituel du couple.

#WATCH | A bride and a groom in flood affected Alappuzha of Kerala were ferried to Panayannurkavu Devi Temple, Thalavady in a cooking vessel for their wedding. Bride Aishwarya, a resident of Ambalapuzha, & groom Akash, a resident of Thakazhi, are both health workers in Chengannur pic.twitter.com/pBFvLHilF4