«Il faut dissoudre la CEDEAO. Cette organisation n’a aucune valeur», Nathalie Yamb

L’activiste panafricaniste d’origine camerounaise Nathalie Yamb a encore une fois frappé en appelant cette fois, à la dissolution de la Communauté économique des Etat de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), pour la simple raison qu’elle ne sert pas les aspirations des peuples qui la composent.

Dans un twitte répondant à un ras le bol d’un internaute qui se plein des frais dont il faut s’acquitter auprès des forces de l’ordre pour se rendre du Niger et au Burkina Faso, alors que les deux pays font partie de la CEDEAO, l’activiste Nathalie Yamb a souligné qu’il faudrait simplement dissoudre cette organisation sous régionale qui selon elle, ne sert pas à grand-chose.

« Il faut dissoudre la Cedeao », a-t-elle martelé. « Cette organisation n’a aucune valeur, aucun principe, ne respecte aucun de ses textes et n’a d’autre rôle que d’être la caisse de résonance et le bras politique de l’UE en Afrique pour étouffer les droits/aspirations des citoyens de la zone », a ajouté la dame de Sotchi.

Notons que la CEDEAO essuie ces derniers temps les critiques les plus acerbes de la part des populations des pays membres. Selon plusieurs africains, l’organisation ne se positionne que lorsque la France et l’occident leur disent, et n’a pas véritablement une autonomie d’action.