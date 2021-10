« Il a plusieurs fois trompé la mort »: un homme décède à 127 ans en Érythrée

Natabay Tinsiew, un Erythréen, est décédé lundi à l’âge de 127 ans après une vie heureuse, a déclaré sa famille qui exprime l’espoir que le patriarche gagne une place dans le Guinness World Records en tant que personne la plus âgée à avoir jamais vécu.

Son petit-fils Zere Natabay a déclaré à la BBC Tigrinya que « la patience, la générosité [des dons généreux] et une vie heureuse », étaient les secrets qui ont gardé son grand-père dans son adolescence. M. Natabay est décédé paisiblement lundi dans sa ville natale d’Azefa – habitée par environ 300 personnes vivant dans une vallée entourée de hautes montagnes. Sa petite-fille a déclaré que les registres paroissiaux – y compris son acte de naissance – montrent qu’il est né en 1894, où il a été baptisé, ce qui lui donne 127 ans à sa mort.

Mais la famille de M. Natabay croyait qu’il était, en fait, né en 1884, et qu’il a été baptisé 10 ans plus tard, lorsqu’un prêtre est venu dans leur village. Il y avait peu de prêtres à l’époque et les gens attendaient qu’ils rendent visite à leurs villageois. Le père Mentay, un prêtre catholique qui a servi dans le village pendant sept ans, a confirmé que les archives montraient que M. Natabay était né en 1894. Il a dit qu’il était présent lorsque les villageois ont célébré son 120e anniversaire en 2014.

« Un homme extraordinaire »

M. Zere a déclaré à la BBC Tigrinya qu’il avait déjà contacté Guinness World Records pour valider les documents officiels de sa naissance et qu’il attendait de leurs nouvelles. Il enregistre la Française Jeanne Calment, décédée en 1997 à l’âge de 122, comme la personne la plus âgée à avoir vécu.

M. Natabay s’est marié en 1934. Son épouse est décédée en 2019 à l’âge de 99 ans. Au cours de sa vie, M. Natabay était un berger, qui possédait de nombreux bovins, chèvres et abeilles, et il avait vécu jusqu’à ce que cinq générations de sa famille grandissent. M. Zere a déclaré que son grand-père resterait dans les mémoires comme un « homme extraordinaire », gentil, attentionné et travailleur.