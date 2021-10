Huawei – UAC: un accord pour l’installation d’un centre de formation des TIC

Huawei, la société chinoise de fabrication de téléphone, est pour l’implantation d’un centre de formation dans le domaine du numérique sur le campus de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). Un accord a donc été signé entre le recteur de l’UAC et le directeur général de Huawei-Bénin, nous informe La Nation.

Dans le cadre de l’installation d’un centre de formation dans le secteur des Technologies de l’information et de la communication (TIC), par Huawei, la société chinoise de fabrication de téléphones, un protocole d’accord a, à cet effet, été paraphé entre le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi et le directeur général de Huawei Technologies, branche Bénin.

Un coup de pouce pour l’IFRI

Il faut noter que la signature de cet accord, ce lundi 04 octobre 2021, est intervenue, à Cotonou, entre Maxime da Cruz, recteur de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) et Patrick Wang Jun, directeur général de Huawei Technologies Bénin. La cérémonie s’est déroulée en présence du Directeur adjoint de cabinet du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, Josué Koladé Azandégbey, et du vice-président région Afrique-nord de Huawei Technologies.

À travers ce protocole d’accord, Huawei Technologies Bénin vient d’acter un appui considérable pour le compte de l’IFRI (Institut de formation et de recherche en informatique) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). La mise en place de ce centre de formation va permettre à l’IFRI d’intensifier la formation de nouveaux cadres, capables d’exercer valablement dans le domaine des Technologies de l’information et de la communication (TIC).

La signature de ce protocole d’accord réjouit les deux parties en l’occurrence, l’Université d’Abomey-Calavi et Huawei Technologies, qui promettent de tout mettre en oeuvre pour la poursuite et la réussite de ce partenariat.