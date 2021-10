Hollywood: une grève d’un syndicat menace les grosses firmes de cinéma

Hollywood s’apprête à connaître un vaste mouvement de contestation sur ses plateaux de tournage. Un syndicat d’employés se prépare à entrer en grève. Leurs motivations ? De meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires, informent les médias américains, ce mercredi 06 octobre 2021.

Dans les heures qui viennent, Hollywood pourrait connaître un mouvement d’humeur. Les opérateurs de ce secteur d’activité réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Les négociations entre l’Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma (IATSE) et l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP) n’ont pas mené à un quelconque accord, selon Business Insider.

Ce débrayage pourrait concerner quelque 60 000 membres d’équipes de tournage

La grève, annoncée à l’origine dès le 3 octobre, pourrait bien impliquer près de 60 000 membres d’équipes de tournage, dont les revenus sont faibles ou moyens. Ils pourraient ainsi quitter leur emploi et interrompre la production de séries et de films, telles que The Crown ou Stranger Things, mais aussi certaines émissions et feuilletons télévisés comme le Saturday Night Live, précise la même source.

Cette contestation est l’une des plus vastes depuis la grève des scénaristes à Hollywood, en 2007, qui avait interrompu la production durant 100 jours. « Ce sont de réels problèmes pour les travailleurs de notre secteur et le changement se fait attendre depuis longtemps », a annoncé l’IATSE dans une déclaration, précisant que l’explosion du streaming et la pandémie de Covid-19 ont considérablement aggravé les conditions de travail des employés d’Hollywood.

Sur Instagram, ils s’expriment anonymement sur le compte IATSE Stories. Journées à rallonge, burn-out, fatigue extrême… Près de 1.000 témoignages ont été partagés sur le réseau social. Certains expriment d’ailleurs être conscients que le seul moyen d’améliorer leurs conditions de travail est de mettre à l’arrêt les plateaux de tournage.