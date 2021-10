Hausse du budget général de l’Etat gestion 2021: les députés donnent leur quitus au gouvernement

Le budget général de l’Etat gestion 2021 a connu une augmentation de 21,7%. Le projet de collectif budgétaire gestion 2021 introduit par le gouvernement à l’Assemblée nationale a été adopté ce mardi 19 Octobre 2021 à l’unanimité des députés présents et représentés à l’Assemblée nationale.

A l’ouverture de la plénière ce mardi, la Commission des finances et des échanges après lecture des communications et du compte rendu de la dernière séance plénière, a lu son rapport sur le projet de collectif budgétaire gestion 2021. De ce rapport, il ressort que le projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2021 s’équilibre en ressources et en charges à la somme de 2985,046 milliards de FCFA, en augmentation de 21,7 % par rapport à la loi de finances initiale.

A l’issue du vote qui s’en suit, le projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2021 fut adopté à l’unanimité des députés présents à la session ou représentés à l’Assemblée nationale par leurs collègues. Il faut préciser que le Gouvernement a été représenté pour la circonstance par le Ministre d’État en charge de l’Économie et des Finances Romuald WADAGNI et deux de ses collègues.

La hausse s’explique par l’intégration au budget de l’État, des dépenses additionnelles induites par l’extension dès la rentrée 2021-2022 du programme national d’alimentation scolaire intégré, les moyens financiers supplémentaires nécessaires à l’accélération des travaux de desserte du territoire national en eau potable, les crédits nécessaires pour relever les défis liés à la résurgence de la crise due à la pandémie de Covid-19, les moyens nécessaires à l’accélération et à l’achèvement des travaux sur divers chantiers ouverts au titre du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG 2016-2021), l’intégration en loi des finances et affectation des ressources ODD.