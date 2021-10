Haïti – Meurtre du président Jovenel Moise: sa veuve « ne s’arrêtera pas » de réclamer justice

La veuve du président haïtien Jovenel Moise, qui a été assassiné dans leur maison de la capitale, Port-au-Prince, en juillet dernier, a exprimé encore une fois, sa détermination à mettre la pression pour que justice soit faite à son mari.

Le président haïtien Jovenel Moise a été tué chez lui par un commando bien renseigné et bien organisé. Aucun membre des forces de sécurité n’a réagi pour défendre le président lors de l’attaque. Mercredi, alors qu’elle rencontrait le juge en charge de l’enquête sur la mort de son époux, Martine Moise a dit qu’elle avait répondu aux questions pendant plusieurs heures.

« Tout le monde dit que dans mon pays, nous n’obtiendrons pas justice. Même si les gens me disent cela, c’est là que je commencerai à demander justice », a déclaré Moise dans une déclaration impromptue du palais de justice. « Nous demanderons justice le matin, l’après-midi, le soir, car je ne m’arrêterai pas tant que justice n’aura pas été rendue », a-t-elle assuré.

Alors que les autorités ont déclaré que plus de 40 personnes avaient été arrêtées en lien avec le meurtre, on ne sait toujours pas qui a organisé l’opération et comment elles ont pu accéder à la résidence du président. Moise a été abattu à son domicile par un groupe composé principalement de mercenaires colombiens.