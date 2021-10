Guinée: on en sait un peu plus sur la visite du président Embalo à Conakry

A Conakry le mercredi 20 octobre 2021, le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, s’est entretenu avec le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya. La rencontre s’est soldée par la signature de deux accords entre les deux pays.

Plus d’un mois après la chute d’Alpha Condé, le président Embalo s’est rendu à Conakry pour raviver la coopération entre les deux pays et féliciter les nouvelles autorités du pays qui ont acté la réouverture des frontières entre les deux nations. “Tant que je resterais Président, il est interdit de demander une carte d’identité à un guinéen vivant en Guinée Bissau. Le peuple de Guinée Bissau est reconnaissant vis-à-vis de la Guinée”, déclare le Chef de l’Etat de la Guinée Bissau.

Comme d’habitude, il n’a pas manqué d’envoyer une pique à Condé: “si on est libres et indépendants aujourd’hui, c’est en partie grâce à la Guinée. Je pense qu’on va toujours privilégier les relations entre les peuples et les États au-delà des dirigeants du moment. Vous avez beaucoup de travail à abattre, un pays qui est dirigé sur la base de considérations ethniques n’est pas une nation”, a-t-il ajouté. Au cours de son séjour à Conakry, Embalo a signé avec Mamady Doumbouya, deux accords de coopération dans les secteurs militaires et économiques afin de booster les activités frontalières.

Pour rappel, c’est un secret de polichinelle., les relations entre la Guinée-Bissau et la Guinée à l’air de l’ancien président Alpha Condé, avaient été très tendues. Avec son franc-parler, le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, avait souvent critiqué Condé a qui, il avait notamment reproché son tripatouillage constitutionnel pour un troisième mandat. Le climat politique tendu entre les deux nations sœurs avait amené, Alpha Condé, alors président de la Guinée, a fermé la frontière de son pays avec la Guinée-Bissau.